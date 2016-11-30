Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Ростов
Футбол  Зенит0 : 0Уфа
Баскетбол  Химки44 : 44Альба Берлин
Футбол  Рубин1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА1 : 0Оренбург
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Татьяна Кошелева: Краснодарское «Динамо» постепенно погашает долги по зарплате

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Доигровщица стамбульского «Эджзаджибаши» и сборной России Татьяна Кошелева рассказала о том, как идет процесс выплаты задолженностей по зарплате со стороны ее бывшего клуба – краснодарского «Динамо».

- У нас действительно были проблемы с получением зарплаты. Задолженность достигала 10 месяцев. Но надо отдать должное руководству клуба – они стараются выполнить все свои обязательства, достойно выйти из ситуации. Не скажу за остальных девчонок, но со мной постепенно рассчитываются. Пока долг погашен не весь, но это лишь вопрос времени, - рассказала Кошелева в интервью «Советскому спорту».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«К переезду готовилась три года». Татьяна Кошелева – о жизни в Стамбуле«К переезду готовилась три года». Татьяна Кошелева – о жизни в СтамбулеЛидер сборной России рассказала «Советскому спорту» о жизни в Турции, причинах переезда и о том, что не получилось на Играх в Рио.Татьяна Кошелева: В Турции у меня есть возможность бороться за главные клубные трофеиДоигровщица сборной России Татьяна Кошелева рассказала о причинах переезда в Турцию и подписании контракта со стамбульским «Эджзадшибаши».Татьяна Кошелева: Ждем, кого назначат новым главным тренером сборнойЛидер женской волейбольной сборной России Татьяна Кошелева поделилась воспоминаниями о поражении нашей команды в четвертьфинале Олимпиады в Рио.Волейболистки краснодарского «Динамо» и вышли в групповой этап ЛЧВолейболистки краснодарского «Динамо» дома переиграли белградскую «Визуру» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышли в групповой этап турнира.Казанское «Динамо» проиграло краснодарским одноклубницамВолейболистки краснодарского «Динамо» нанесли поражение «Динамо» из Казани в матче шестого тура чемпионата России.«Уралочка» дома разгромила краснодарское «Динамо»Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Екатеринбурга в домашнем матче четвертого тура чемпионата России обыграли краснодарское «Динамо».Юрий Панченко: Кошелева отлично вписалась в игру «Эджзаджибаши»Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко считает, что доигровщица сборной России Татьяна Кошелева отлично вписалась в игру турецкого «Эджзаджибаши», который завоевал титул клубного чемпиона мира по волейболу.Татьяна Кошелева: Желание играть за сборную есть, но сейчас приоритет - клубВолейболистка сборной России и турецкого клуба «Эдзаджибаши» Татьяна Кошелева призналась, что пока не знает, вернется ли в сборную России.Татьяна Кошелева: Цель «Экзачибаши только одна – победа на ЧМРоссийская доигровщица «Экзачибаши»Татьяна Кошелева рассказала о задачах, которые ставятся перед командой на клубном чемпионате мира.Константин Ушаков: По большому счету, у «Динамо» пока нет командыГлавный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков после победы над «Метаром» в гостевом матче чемпионата России признал, что игра его подопечных пока далека от идеала.Краснодарское «Динамо» в гостях разгромило «Метар»Волейболистки краснодарского «Динамо» уверенно победили челябинский «Метар» в стартовом матче второго тура чемпионата России.Пчелы еще не дикие. «Динамо» без Кошелевой начало сезон с победы в ПетербургеПчелы еще не дикие. «Динамо» без Кошелевой начало сезон с победы в Петербурге«Ленинградка» частично доказала, почему ее называют «дикими пчелами», но этого оказалось мало, чтобы зацепить матч с краснодарским «Динамо».Мария Перепелкина: Ушаков в сборной России? Ее тренером и так тяжело работать, совмещать - еще труднееЦентральная блокирующая «Динамо» Мария Перепелкина рассказала о переходе в краснодарский клуб и матче с «Ленинградкой» (3:0), поделилась ожиданиями от Лиги чемпионов, а также порассуждала о возможном назначении Константина Ушакова на пост главного тренера женской сборной России.Владислав Фадеев: Краснодарское «Динамо» просит перенести матчи с «Химиком» из Одессы в БелоруссиюКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что руководство краснодарского «Динамо» написало письмо в Европейскую конфедерацию волейбола (ЕКВ) с просьбой перенести оба матча второго предварительного раунда Лиги чемпионов с украинским «Химиком» на нейтральное поле.Татьяна Кошелева: Надеюсь, желания играть за сборную мне хватит надолгоДоигровщица сборной России Татьяна Кошелева не планирует завершать карьеру в национальной команде.Светлана Крючкова завершила карьеруДвукратная чемпионка мира, чемпионка Европы в составе сборной России Светлана Крючкова объявила о завершении карьеры.Татьяна Кошелева: Не верю, что мы проиграли СербииДоигровщица женской сборной России Татьяна Кошелева поделилась впечатлениями после матча против сборной Сербии в четвертьфинале олимпийского турнира. Она отметила, что не может поверить в поражение.Татьяна Кошелева: В игре с Бразилией не хватило веры в собственную победуРоссийская волейболистка Татьяна Кошелева после поражения от сборной Бразилии рассказала, что не позволило нашей команде обыграть соперниц.Татьяна Кошелева: Никогда нельзя недооценивать соперникаРоссийская волейболистка Татьяна Кошелева после победы над камерунками сообщила, что волейболистки национальной команды хорошо чувствуют себя на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и готовы продолжить победную серию.Татьяна Кошелева: Собирались побеждать за счет блока и общей игрыВолейболистка сборной России Татьяна Кошелева призналась, что испытывала волнение во время матча с командой Южной Кореи на олимпийском турнире в Рио-де-Жанейро из-за напряженной игры.

Татьяна Кошелева
Татьяна Кошелевавсе новости
жвк динамо краснодар
жвк динамо краснодар

Cпецпредложение