Татьяна Кошелева: Краснодарское «Динамо» постепенно погашает долги по зарплате

Доигровщица стамбульского «Эджзаджибаши» и сборной России Татьяна Кошелева рассказала о том, как идет процесс выплаты задолженностей по зарплате со стороны ее бывшего клуба – краснодарского «Динамо».

- У нас действительно были проблемы с получением зарплаты. Задолженность достигала 10 месяцев. Но надо отдать должное руководству клуба – они стараются выполнить все свои обязательства, достойно выйти из ситуации. Не скажу за остальных девчонок, но со мной постепенно рассчитываются. Пока долг погашен не весь, но это лишь вопрос времени, - рассказала Кошелева в интервью «Советскому спорту».