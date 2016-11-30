Татьяна Кошелева: В Турции у меня есть возможность бороться за главные клубные трофеи
Доигровщица сборной России Татьяна Кошелева рассказала о причинах переезда в Турцию и подписании контракта со стамбульским «Эджзадшибаши».
- Меня давно посещали мысли о том, что стоит попробовать силы заграницей. Года три – точно, - отметила Кошелева в интервью «Советскому спорту». - Долгое время понимала, что психологически не готова к подобным переменам. Многого боялась – как выяснилось, напрасно. Когда осознала, что выросла и созрела, что мне, как игроку, надо выйти из зоны комфорта и двигаться дальше – приняла предложение «Эджзаджибаши». Все-таки, я – спортсмен. Мне хочется расти самой и бороться за самые серьезные трофеи. За е клубный чемпионат мира. За Лигу чемпионов. В российских командах на это рассчитывать сложно. Как ни крути, уровень нашей Суперлиги значительно упал.