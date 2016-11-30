Татьяна Кошелева: В Турции у меня есть возможность бороться за главные клубные трофеи

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Владислав Фадеев: Кошелева пока занимается по индивидуальной программе Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что лидер сборной России - доигровщица Татьяна Кошелева продолжает тренироваться по индивидуальной программе после травмы спины.

Свой уровень. Почему нельзя критиковать женскую сборную по волейболу Сборная России проиграла три из четырех матчей в «Финале шести» Гран-при. По ходу турнира на команду обрушился шквал критики.