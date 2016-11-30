Бразильские клубы предложили гарантировать «Шапекоэнсе» место в чемпионате на три сезона
Бразильские
клубы обратились к Федерации футбола страны с предложением гарантировать «Шапекоэнсе»
место в Серии А на ближайшие три года.
Также клубы выступили с готовностью предоставить «Шапекоэнсе» игроков на правах бесплатной аренды.
«Это минимальный жест поддержки, который мы можем осуществить сейчас, но он несет в себе искреннее желание восстановить клуб и ту часть бразильского футбола, которая сегодня была утеряна», - цитирует текст обращения Reuters.
По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро выжили. В числе выживших были вратари Маркос Данило и Джексон Фольманн, которому позднее ампутировали ногу. Среди тех, кто спасся, назывались еще две фамилии футболистов - защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.
Напомним, что
футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в
колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико
Насьональ».
Самолет пропал с
радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это
время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов,
разломившись на три части.