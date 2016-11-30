Бразильские клубы предложили гарантировать «Шапекоэнсе» место в чемпионате на три сезона

Бразильские клубы обратились к Федерации футбола страны с предложением гарантировать «Шапекоэнсе» место в Серии А на ближайшие три года.

Также клубы выступили с готовностью предоставить «Шапекоэнсе» игроков на правах бесплатной аренды.

«Это минимальный жест поддержки, который мы можем осуществить сейчас, но он несет в себе искреннее желание восстановить клуб и ту часть бразильского футбола, которая сегодня была утеряна», - цитирует текст обращения Reuters.

По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро выжили. В числе выживших были вратари Маркос Данило и Джексон Фольманн, которому позднее ампутировали ногу. Среди тех, кто спасся, назывались еще две фамилии футболистов - защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.

Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.