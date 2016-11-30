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«Халл» в меньшинстве обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Халл» дома обыграл «Ньюкасл» со счетом 1:1 (3:1 по пенальти).

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительно время у гостей отличился на 98-й минуте Мохамед Диаме, а спустя минуту счет сравнял игрок «тигров» Роберт Снодграсс.

В серии пенальти сильнее оказались хозяева поля (3:1).

Стоит отметить, что на 89-й минуте встречи нападающий «Халла» Демерси Мбокани получил прямую красную карточку и покинул поле.

Соперник «Халла» по полуфиналу турнира определится путем жеребьевки.

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