Матч «Ливерпуль» – «Лидс» начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе (видео)

Матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Лидс» начался с минуты молчания в память о погибших футболистах «Шапекоэнсе» в авиакатастрофе.

Отметим, победу в матче одержал «Ливерпуль» со счетом 2:0.

По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро выжили. В числе выживших были вратари Маркос Данило и Джексон Фольманн, которому позднее ампутировали ногу. Среди тех, кто спасся, назывались еще две фамилии футболистов - защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.

Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.