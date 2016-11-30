Матч «Ливерпуль» – «Лидс» начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе (видео)
Матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Лидс» начался с минуты молчания в память о погибших футболистах «Шапекоэнсе» в авиакатастрофе.
Отметим, победу в матче одержал «Ливерпуль» со счетом 2:0.
#ForçaChape pic.twitter.com/35GfAl2k7J— Liverpool FC (@LFC) 29 ноября 2016 г.
По последней
информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро выжили. В
числе выживших были вратари Маркос Данило и Джексон Фольманн, которому позднее
ампутировали ногу. Среди тех, кто спасся, назывались еще две фамилии
футболистов - защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены
экипажа.
Футболисты
бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский
город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».
Самолет пропал с
радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это
время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов,
разломившись на три части.