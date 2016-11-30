НХЛ. «Коламбус» принимает «Тампу», «Чикаго» сыграет с «Флоридой» и другие матчи. Онлайн
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ
Регулярный чемпионат
30 ноября
Матч
Рейнджерс - Каролина - 2:2 (0:2, 1:0, 1:0)3-й период
Голы:
Сталберг (M. Tennyson), 5:22 (0:1). Сталберг (Нордстрем, M. Tennyson), 12:55 (0:2). Холден (Нэш, Весей), 29:13 (1:2). Нэш 40:24 (2:2).
Место и дата
30 ноября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Детройт - Даллас - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Линделль (Сегин), 0:16 (0:1). Ларкин (Нильсен, Грин), 19:21 (1:1). Манта (Крунвалль, Зеттерберг), 27:56 (2:1).
Место и дата
30 ноября 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Оттава - Баффало - 3:4 (1:3, 2:1, 0:0)Перерыв
Голы:
Окпосо (Ристолайнен, Айкел), 6:16 (0:1). Айкел (О'Райлли Р., Ристолайнен), 9:31 (0:2). Хоффман (Брассар, Боровицки), 13:47 (1:2). О'Райлли Р. (Горджес, Фрэнсон), 14:18 (1:3). Стоун (Туррис, Хоффман), 28:20 (2:3). Рейнхарт (Кейн), 37:08 (2:4). Хоффман (Стоун, Карлссон), 37:51 (3:4).
Место и дата
30 ноября 03:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Филадельфия - Бостон - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Дель Зотто (Симмондс, Конечны), 13:56 (1:0). Жиру (Ворачек), 15:28 (2:0).
Место и дата
30 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Виннипег - Нью-Джерси - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Место и дата
30 ноября 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Чикаго - Флорида - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Паник (Крюгер, Расмуссен), 17:50 (1:0).
Место и дата
30 ноября 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Колорадо - Нэшвилл - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
30 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Эдмонтон - Торонто - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Мэттьюз (Зайцев, Нюландер), 5:45 (0:1).
Место и дата
30 ноября 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 ноября 06:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 ноября 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 ноября 06:00, САП Центр, Онлайн-трансляция