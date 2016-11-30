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НХЛ. «Коламбус» принимает «Тампу», «Чикаго» сыграет с «Флоридой» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ
Регулярный чемпионат
30 ноября

Матч

Коламбус - Тампа-Бэй - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

3-й период

Голы:

Карлссон (Андерсон), 5:30 (1:0). Веннберг (Джонс), 23:40 (2:0). Андерсон (Хартнелл, Нутиваара), 36:00 (3:0). Хартнелл (Савар, Андерсон), 41:57 (4:0).

Место и дата

30 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Рейнджерс - Каролина - 2:2 (0:2, 1:0, 1:0)

3-й период

Голы:

Сталберг (M. Tennyson), 5:22 (0:1). Сталберг (Нордстрем, M. Tennyson), 12:55 (0:2). Холден (Нэш, Весей), 29:13 (1:2). Нэш 40:24 (2:2).

Место и дата

30 ноября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Детройт - Даллас - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Линделль (Сегин), 0:16 (0:1). Ларкин (Нильсен, Грин), 19:21 (1:1). Манта (Крунвалль, Зеттерберг), 27:56 (2:1).

Место и дата

30 ноября 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Оттава - Баффало - 3:4 (1:3, 2:1, 0:0)

Перерыв

Голы:

Окпосо (Ристолайнен, Айкел), 6:16 (0:1). Айкел (О'Райлли Р., Ристолайнен), 9:31 (0:2). Хоффман (Брассар, Боровицки), 13:47 (1:2). О'Райлли Р. (Горджес, Фрэнсон), 14:18 (1:3). Стоун (Туррис, Хоффман), 28:20 (2:3). Рейнхарт (Кейн), 37:08 (2:4). Хоффман (Стоун, Карлссон), 37:51 (3:4).

Место и дата

30 ноября 03:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Филадельфия - Бостон - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Дель Зотто (Симмондс, Конечны), 13:56 (1:0). Жиру (Ворачек), 15:28 (2:0).

Место и дата

30 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Виннипег - Нью-Джерси - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Место и дата

30 ноября 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Чикаго - Флорида - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Паник (Крюгер, Расмуссен), 17:50 (1:0).

Место и дата

30 ноября 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Колорадо - Нэшвилл - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

30 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Эдмонтон - Торонто - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Мэттьюз (Зайцев, Нюландер), 5:45 (0:1).

Место и дата

30 ноября 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Анахайм - Монреаль

Место и дата

30 ноября 06:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Ванкувер - Миннесота

Место и дата

30 ноября 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Хосе - Аризона

Место и дата

30 ноября 06:00, САП Центр, Онлайн-трансляция

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