НХЛ. «Коламбус» принимает «Тампу», «Чикаго» сыграет с «Флоридой» и другие матчи. Онлайн

читайте также

Таварес, Бенн и Перрон – звезды игрового дня в НХЛ Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил тройку лучших игроков прошедшего игрового дня.

«Овечкин – идеальный посол. Он и Красава, и Забивака!» Пять гвоздей НХЛ (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Шайба Тарасенко принесла «Сент-Луису» победу над «Далласом» Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Даллас».

«Айлендерс» с Кулеминым обыграли «Калгари» Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Калгари».

Андерсон, Каммаллери и Бернс – лучшие игроки недели в НХЛ Вратарь «Оттавы» Крэйг Андерсон, нападающий «Нью-Джерси» Майк Каммаллери и защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс были признаны лучшими игроками прошедшей недели в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Александр Овечкин стал послом чемпионата мира по футболу-2018 Российский нападающий «Вашингтона», трехкратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Александр Овечкин стал послом чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России.

Константин Кольцов завершил карьеру игрока Известный форвард из Белоруссии Константин Кольцов завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает «Прессбол» со ссылкой на самого игрока.

«Белый Тайсон. Лютая драка Никиты Кучерова». Пять гвоздей НХЛ (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Хеллибайк, Андерсон и Лейтон – звезды дня в НХЛ На официальном сайте НХЛ опубликовали трех звезд дня.

Варламов возобновил тренировки после травмы Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов вернулся к тренировкам после травмы запястья, сообщает официальный сайт клуба.

Камбэк «Краснодара», пять очков Мозгова и два очка Любимова. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать понедельник с главных новостей утра.

НХЛ. «Каролина» обыграла «Флориду», «Рейнджерс» проиграл «Оттаве» и другие матчи дня Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Филадельфия» обыграла «Калгари», Любимов набрал два очка В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграла «Калгари Флэймз» со счетом 5:3.

«Бостон» дома обыграл «Тампу-Бэй», Нестеров набрал одно очко Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Тампой-Бэй» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Бостона».

Гальченюк, Шварц и Кросби — три звезды дня в НХЛ Форвард «Монреаль Канадиенс» Алекс Гальченюк, забросивший победную шайбу в овертайме мачта с «Детройтом» (2:1 ОТ), был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

«Тренеру Овечкина разбили голову, Радулов приготовил соус». Пять гвоздей (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Шайба Григоренко не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Ванкувером» «Ванкувер» по буллитам одержал победу над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. «Колорадо» проиграл «Ванкуверу» по буллитам, «Лос-Анджелес» победил «Чикаго» в овертайме и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Оттава» одержала волевую победу над «Каролиной» Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Каролину».