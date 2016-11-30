Защитник «Шапекоэнсе» Рушел прооперирован и переведен в другую больницу

Защитник футбольного клуба «Шапекоэнсе» Алан Рушел, получивший множество переломов в авиакатастрофе в Колумбии, сохраняет чувствительность конечностей, сообщает ESPN.

По информации источника, 27-летнему футболисту диагностировали переломы рук и ног, а также позвоночника. Рушел был прооперирован, а затем переведен в другую больницу.

Защитник сохраняет чувствительность конечностей, однако на данный момент врачам сложно определить, каковы будут ограничения в передвижениях у футболиста.

Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.

По последней информации, 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших были вратари Маркос Данило и Джексон Фольманн, которому позднее ампутировали ногу. Среди тех, кто спасся, назывались еще одна фамилия -Нето. Еще три выживших - члены экипажа.