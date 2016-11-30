«Шапекоэнсе» отправили в Колумбию группу из врачей и юристов

Руководство футбольного клуба «Шапекоэнсе» отправило в Колумбию, на место крушения самолета группу врачей и юристов, сообщает пресс-служба клуба.

«Руководство «Шапекоэнсе» сообщило, что группа из семи врачей и нескольких членов юридического отдела отправились на место авиакатастрофы. В Колумбию они должны прибыть сегодня утром. Только после этого мы сможем дать больше информации об этой трагедии», - говорится в официальном твиттере клуба.

A Chapecoense por parte de sua diretoria, informa, que uma equipe de 7 médicos e membros do departamento jurídico estão se deslocando até + — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 29 ноября 2016 г.

Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.

По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии, семеро выжили. В числе выживших были вратари Маркос Данило и Джексон Фольманн, которому позднее ампутировали ногу. Среди тех, кто спасся, назывались еще две фамилии футболистов - защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.