Озил и Ди Мария готовы вернуться в мадридский «Реал»
Полузащитник
лондонского «Арсенала» Месут Озил и вингер «Пари Сен-Жермена» Анхель Ди Мария
хотели бы вернуться в мадридский «Реал», сообщает Marca.
По информации источника, Озил, контракт которого с «канонирами» рассчитан
до 2018 года, не желает продлевать сотрудничество с «Арсеналом» и рассказывает
об это бывшим партнерам по испанской команде. У Ди Марии аналогичная ситуация и
он не против вернуться в мадридскую команду.
Сообщается, что
президент «Реала» Флорентино Перес следит за ситуацией и при возможности
постарается переманить футболистов в Мадрид.
Напомним, 28-летний немец перешел из «Реала» в «Арсенал» за 45 миллионов
евро, а аргентинец стал игроком «ПСЖ» за 75 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Месут принял участие в 17 матчах в составе лондонского
клуба и отличился семью голами и четырьмя голевыми передачами. Анхель также
сыграл 17 матчей за парижан, в которых забил два мяча и отдал семь
результативных передач.