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Озил и Ди Мария готовы вернуться в мадридский «Реал»

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил и вингер «Пари Сен-Жермена» Анхель Ди Мария хотели бы вернуться в мадридский «Реал», сообщает Marca.

По информации источника, Озил, контракт которого с «канонирами» рассчитан до 2018 года, не желает продлевать сотрудничество с «Арсеналом» и рассказывает об это бывшим партнерам по испанской команде. У Ди Марии аналогичная ситуация и он не против вернуться в мадридскую команду.

Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес следит за ситуацией и при возможности постарается переманить футболистов в Мадрид.

Напомним, 28-летний немец перешел из «Реала» в «Арсенал» за 45 миллионов евро, а аргентинец стал игроком «ПСЖ» за 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Месут принял участие в 17 матчах в составе лондонского клуба и отличился семью голами и четырьмя голевыми передачами. Анхель также сыграл 17 матчей за парижан, в которых забил два мяча и отдал семь результативных передач.

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