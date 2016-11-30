«Урал» - «Ростов». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)

В среду, 30 ноября в матче 16-го тура чемпионата России «Урал» сыграет с «Ростовом».

Встреча пройдет на СКБ-Банк Арена в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 15-ти матчей чемпионата России южане расположились на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе 24 очка, а подопечные Александра Тарханова с 11-ю очками находятся в зоне стыковых матчей, на 14-м месте.

Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках первого круга российской премьер-лиги, тогда встреча закончилась нулевой ничьей.

Чемпионат России

16-й тур