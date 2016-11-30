«Урал» - «Ростов». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)
В
среду, 30 ноября в матче 16-го тура чемпионата России «Урал» сыграет с «Ростовом».
Встреча пройдет на СКБ-Банк Арена в Екатеринбурге и начнется
в 17:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 15-ти матчей чемпионата России южане расположились на
шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе 24 очка, а подопечные
Александра Тарханова с 11-ю очками находятся в зоне стыковых матчей, на 14-м
месте.
Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках
первого круга российской премьер-лиги, тогда встреча закончилась нулевой
ничьей.
Чемпионат России
16-й тур
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 ноября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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