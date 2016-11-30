Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Ростов
Футбол  Зенит- : -Уфа
Баскетбол  Химки- : -Альба Берлин
Футбол  Рубин- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Оренбург
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Урал» - «Ростов». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В среду, 30 ноября в матче 16-го тура чемпионата России «Урал» сыграет с «Ростовом».

Встреча пройдет на СКБ-Банк Арена в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 15-ти матчей чемпионата России южане расположились на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе 24 очка, а подопечные Александра Тарханова с 11-ю очками находятся в зоне стыковых матчей, на 14-м месте.

Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках первого круга российской премьер-лиги, тогда встреча закончилась нулевой ничьей.

Чемпионат России
16-й тур

Матч

Урал - Ростов

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

30 ноября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА – «Оренбург». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В среду, 30 ноября в матче 16-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Оренбургом».«Зенит» - «Уфа». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В среду, 30 ноября в матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» примет «Уфу».«Рубин» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)В среду, 30 ноября в матче 16-го тура чемпионата России «Рубин» примет «Арсенал».Александр Гришин: Кононов более достойный кандидат, чем яАлександр Гришин: Кононов более достойный кандидат, чем яГлавный тренер молодежного состава ПФК ЦСКА Александр Гришин – о возможной отставке Леонида Слуцкого.Александр Бубнов: У «Оренбурга» есть неплохие шансы не проиграть ЦСКАФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Оренбург». Напомним, что команды сыграют в 16-м туре чемпионата России.«Закаляйся, «Спартак»! «Крылья Советов» сняли шуточное видео к матчу«Крылья Советов» сняли видеопревью к матчу 16-го тура РФПЛ против «Спартака».Андреас Гранквист: Лучший игрок в России? Мне нравится КокоринКапитан «Краснодара» Андреас Гранквист сравнил форварда Федора Смолова и нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, а поделился мнением об игре Александра Кокорина.Прощальный ужин заказан! Подробности ухода Слуцкого из ЦСКАПрощальный ужин заказан! Подробности ухода Слуцкого из ЦСКА«Советскому спорту» стали известны любопытные детали, которые могут пролить свет даже не на факт ухода, а на точную дату прощания.Молодежка «Зенита» обыграла «Уфу» и прервала трехматчевую серию пораженийВ матче 16-го тура молодежного первенства «Зенит» на своем поле переиграл «Уфу» со счетом 2:1.Агент Митрюшкина: Есть предметный интерес со стороны клубов бундеслиги, чего не могу сказать о «Зените»Агент голкипера «Сьона» Антона Митрюшкина Михаил Череповский подтвердил предметный интерес к клиенту со стороны ряда клубов.Борис Копейкин: Не верю в эти слухи. Зачем Слуцкому бросать команду?Бывший нападающий ЦСКА Борис Копейкин поделился мнением о возможной отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейской команды.Александр Кержаков: В игре с «Краснодаром» произошло недоразумение, постараемся не повторять ошибокНападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что происходило в команде после поражения от «Краснодара» (1:2).Юрий Семин: Ультиматумов никто не ставилВ беседе с корреспондентом «Советского спорта» главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слухи о собственной отставке.Артем Дзюба: Драки в раздевалке «Зенита» не былоФорвард «Зенита» Артем Дзюба опроверг информацию о драке в раздевалке команды. Ранее сообщалось, что после матча с «Краснодаром» в 16-м туре РФПЛ (1:2) он подрался с голкипером Юрием Лодыгиным.Самедов нужен «Спартаку» как замена Промесу. Колонка Евгения ДзичковскогоСамедов нужен «Спартаку» как замена Промесу. Колонка Евгения ДзичковскогоКак уже сообщал «Советский спорт», полузащитник «Локомотива» Александр Самедов может перейти в «Спартак».Юрий Газинский: Пускай это останется на совести ГарсииПолузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о столкновении с защитником «Зенита» Хави Гарсией во время матча в рамках 15-го тура РФПЛ.«Плевать мы на вас хотели». Жены футболистов о болельщиках«Плевать мы на вас хотели». Жены футболистов о болельщикахВ одной из групп фанатов «Томи» в социальных сетях жена вратаря Солосина поругалась с болельщиками, очень грубо ответив одному из них.Владимир Пономарев: Раз Слуцкий решил покинуть ЦСКА, не нужно его удерживатьБывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию о возможной отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейского клуба.«Ростов» завершил подготовку к матчу с «Уралом»«Ростов» прилетел в Екатеринбург, где завтра состоится матч 16-го тура РФПЛ между желто-синими и местным «Уралом».Гранат – лучший игрок «Ростова» в матче с «Анжи»На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование «Лучший игрок «Ростова» в матче с «Анжи» (2:0).

Урал
Уралкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение