«Рубин» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

В среду, 30 ноября в матче 16-го тура чемпионата России «Рубин» сыграет с «Арсеналом».

Встреча пройдет на «Казань Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 15-ти матчей чемпионата России казанская команда расположилась на девятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 20 очков, а подопечные Сергея Кирьякова с девятью очками находятся в зоне вылета, на последнем 16-м месте.

Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках первого круга российской премьер-лиги, тогда встреча закончилась победой тульской команды со счетом 1:0.

Чемпионат России

16-й тур