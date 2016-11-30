«Рубин» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
В
среду, 30 ноября в матче 16-го тура чемпионата России «Рубин» сыграет с «Арсеналом».
Встреча пройдет на «Казань Арене» и начнется в 19:00 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 15-ти матчей чемпионата России казанская команда
расположилась на девятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 20 очков, а
подопечные Сергея Кирьякова с девятью очками находятся в зоне вылета, на
последнем 16-м месте.
Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках
первого круга российской премьер-лиги, тогда встреча закончилась победой
тульской команды со счетом 1:0.
Чемпионат России
16-й тур
Матч
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
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