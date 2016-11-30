«Зенит» - «Уфа». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В среду, 30 ноября в матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет с «Уфой».

Встреча пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 15-ти матчей чемпионата России питерская команда расположилась на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 31 очко, а подопечные Виктора Гончаренко с 22 очками занимают восьмое место.

Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках первого круга российской премьер-лиги, тогда встреча закончилась нулевой ничьей.

Чемпионат России

16-й тур