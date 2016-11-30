«Зенит» - «Уфа». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В среду, 30 ноября в матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет с «Уфой».
Встреча пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 15-ти матчей чемпионата России питерская команда
расположилась на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 31 очко, а
подопечные Виктора Гончаренко с 22 очками занимают восьмое место.
Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках
первого круга российской премьер-лиги, тогда встреча закончилась нулевой
ничьей.
Чемпионат России
16-й тур
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция
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