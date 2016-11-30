ЦСКА – «Оренбург». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В
среду, 30 ноября в матче 16-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Оренбургом».
Встреча пройдет на стадионе «Арене ЦСКА» и начнется в 19:30
по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 15-ти матчей чемпионата России столичная команда
расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в активе 26 очков, а
подопечные Роберта Евдокимова с 12-ю очками занимают 12-е место.
Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках
первого круга российской премьер-лиги, тогда победу ЦСКА принес единственный
гол в матче, забитый Романом Еременко на 84-й минуте (1:0).
Чемпионат России
16-й тур
Матч
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически