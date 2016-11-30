«Коламбус» обыграл «Тампу», Бобровский отразил 26 бросков, Василевский - 33
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус»
дома обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 5:1.
В составе победителей голами
отличились Вильям Карлссон, Александер Веннберг, Джош Андресон, Скотт Хартнелл,
Сэм Ганье, у гостей единственную шайбу забросил Валттери Фильппула.
У обеих команд ворота
защищали российские голкиперы, так вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский
отразил 26 бросков из 27, а его визави из «Тампы» Андрей Василевский совершил
33 сейва из 38.
После этого матча «Коламбус»
с 28-ю очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Тампа-Бэй» там
же расположилась строчкой ниже, имея на одно очко меньше.
В следующем туре команда
Бобровского 2 декабря на выезде сыграет с «Колорадо», а команда Василевского в
этот же день встретится с «Сент-Луисом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Тампа-Бэй - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы:
Карлссон (Мюррей, Андерсон), 5:30 (1:0). Веннберг (Джонс), 23:40 (2:0). Андерсон (Хартнелл, Нутиваара), 36:00 (3:0). Хартнелл (Савар, Андерсон), 41:57 (4:0). Ганье 52:38 (5:0). Филппула (Шустр, Пойнт), 57:10 (5:1).
Место и дата
30 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция