«Коламбус» обыграл «Тампу», Бобровский отразил 26 бросков, Василевский - 33

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» дома обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 5:1.

В составе победителей голами отличились Вильям Карлссон, Александер Веннберг, Джош Андресон, Скотт Хартнелл, Сэм Ганье, у гостей единственную шайбу забросил Валттери Фильппула.

У обеих команд ворота защищали российские голкиперы, так вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 27, а его визави из «Тампы» Андрей Василевский совершил 33 сейва из 38.

После этого матча «Коламбус» с 28-ю очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Тампа-Бэй» там же расположилась строчкой ниже, имея на одно очко меньше.

В следующем туре команда Бобровского 2 декабря на выезде сыграет с «Колорадо», а команда Василевского в этот же день встретится с «Сент-Луисом».

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