Росберг выставил комбинезон и перчатки на аукцион

Немецкий пилот «Мерседеса», действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг выставил на благотворительный аукцион гоночный комбинезон и перчатки с автографом.

В комбинезоне 31-летний немец выступал на Гран-При Мексики, а перчатки надевал во время гонки в Японии.

Все вырученные средства пойдут на предоставление возможности детям из низших слоев заниматься автоспортом.

На данный момент стоимость комбинезона составляет 5605 евро, а перчатки уже ушли с молотка за тысячу евро.