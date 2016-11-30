Росберг выставил комбинезон и перчатки на аукцион
Немецкий пилот «Мерседеса», действующий
чемпион «Формулы-1» Нико Росберг выставил на благотворительный аукцион гоночный
комбинезон и перчатки с автографом.
В комбинезоне 31-летний немец выступал на Гран-При Мексики, а перчатки надевал во время гонки в Японии.
WELTMEISTERLICH! @nico_rosberg versteigert bei uns seine getragenen Handschuhe aus Suzuka zugunsten von @BILDhilft https://t.co/qpHbJ1OpiX pic.twitter.com/gk7Q6gOh8y— United Charity (@United_Charity) 28 ноября 2016 г.
Все вырученные средства пойдут на предоставление возможности детям из низших слоев заниматься автоспортом.
WELTMEISTER @nico_rosberg versteigert bei uns seinen getragenen Rennanzug aus Mexiko zugunsten der @SkyStiftung https://t.co/EubV1i3jMp pic.twitter.com/tzLWNnGSAk— United Charity (@United_Charity) 28 ноября 2016 г.
На данный момент стоимость комбинезона составляет
5605 евро, а перчатки уже ушли с молотка за тысячу евро.