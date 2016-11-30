Хет-трик Хоффмана не спас «Оттаву» от поражения в Баффало

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» дома проиграла «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:5.

В составе победителей дубль оформил Райан О’Райлли и по разу отличились Кайл Окпосо, Джек Айкел и Сэм Райнхарт, у хозяев льда три шайбы забросил Майк Хоффман и одну – Марк Стоун.

После этого матча «Оттава» расположилась на четвертой строчке в Восточной конференции, имея в активе 29 очков, а «Баффало» с 21-м очком занимает 15-е место.

В следующем туре «Сенаторз» 2 декабря примут «Филадельфию», а «Баффало» в этот же день сыграет с «Рейнджерс».

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