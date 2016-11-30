Хет-трик Хоффмана не спас «Оттаву» от поражения в Баффало
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава
Сенаторз» дома проиграла «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:5.
В составе победителей дубль оформил Райан
О’Райлли и по разу отличились Кайл Окпосо, Джек Айкел и Сэм Райнхарт, у хозяев
льда три шайбы забросил Майк Хоффман и одну – Марк Стоун.
После этого матча «Оттава» расположилась
на четвертой строчке в Восточной конференции, имея в активе 29 очков, а «Баффало»
с 21-м очком занимает 15-е место.
В следующем туре «Сенаторз» 2 декабря примут «Филадельфию», а «Баффало» в этот же день сыграет с «Рейнджерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Оттава - Баффало - 4:5 (1:3, 2:1, 1:1)
Голы:
Окпосо (Ристолайнен, Айкел), 6:16 (0:1). Айкел (О'Райлли Р., Ристолайнен), 9:31 (0:2). Хоффман (Брассар, Боровицки), 13:47 (1:2). О'Райлли Р. (Горджес, Фрэнсон), 14:18 (1:3). Стоун (Туррис, Хоффман), 28:20 (2:3). Рейнхарт (Кейн), 37:08 (2:4). Хоффман (Стоун, Карлссон), 37:51 (3:4). О'Райлли Р. (Окпосо, Рейнхарт), 56:43 (3:5). Хоффман (Фанёф, Карлссон), 58:29 (4:5).
Место и дата
30 ноября 03:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция