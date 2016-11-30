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Десять очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Орлеаном»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 105:88 (33:22, 32:19, 24:22, 16:25).

Самый результативным игроком встречи стал игрок хозяев площадки Энтони Дэвис, который набрал 41 очко.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов сыграл 20 минут и за это время заработал десять очков, совершил девять подборов и два блокшота.

После этого матча команда из Лос-Анджелеса расположилась на девятом месте в Восточной конференции, а «Пеликанс» тремя строчками ниже.

В следующем туре «Лейкерс» на выезде сыграет 1 декабря с «Чикаго», а «Нью-Орлеан» 3 декабря примет «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА
Регулярный чемпионат

Матч

Нью-Орлеан - Лейкерс - 105:88

Место и дата

30 ноября 04:00, Нью-Орлеан Арена, Онлайн-трансляция

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