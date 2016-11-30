Десять очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Орлеаном»
В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан
Пеликанс» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 105:88 (33:22, 32:19,
24:22, 16:25).
Самый результативным игроком встречи стал
игрок хозяев площадки Энтони Дэвис, который набрал 41 очко.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей
Мозгов сыграл 20 минут и за это время заработал десять очков, совершил девять
подборов и два блокшота.
После этого матча команда из Лос-Анджелеса
расположилась на девятом месте в Восточной конференции, а «Пеликанс» тремя
строчками ниже.
В следующем туре «Лейкерс» на выезде сыграет 1 декабря с «Чикаго», а «Нью-Орлеан» 3 декабря примет «Лос-Анджелес Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Нью-Орлеан - Лейкерс - 105:88
Место и дата
30 ноября 04:00, Нью-Орлеан Арена, Онлайн-трансляция
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