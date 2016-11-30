Алексей Якушкин: Хорошие три очка в непростой игре
Исполняющий обязанности
главного тренера «Спартака» Алексей Якушин прокомментировал победу красно-белых
над «Нефтехимиком» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Хорошие три очка в непростой игре. Такие победы придают силы и уверенность команде.
- Ни для кого не секрет, что ударное звено «Нефтехимика» это Брюле – Секстон – Гюнге. От вас какие-то установки шли на нейтрализацию этой тройки?
- Мы обратили внимание ребят на это звено. Они набирают очки, достаточно просто заглянуть в статистику и понять, кто делает результат в команде.
Напомним, в составе победителей отличились Артем Воронин и Игорь Мирнов,
они забросили по две шайбы. У «Нефтехимика» голы в активе Павла Порядина,
Богдана Якимова и Павла Куликова.
«Спартак» набрал 46 очков и занимает десятое место на Западе. У «Нефтехимика» 47 очков и десятое место на Востоке.
Матч
Нефтехимик - Спартак - 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)
Голы:
Порядин (Куликов), 1:52 (1:0). Воронин (Гилрой), 2:21 (1:1). Якимов (Здунов), 5:45 (2:1). Мирнов (Гилрой), 48:51 (2:2). Куликов (Коньков, Порядин), 49:25 (3:2). Воронин (Провольнев), 50:07 (3:3). Мирнов (Бердников, Бондарев), 54:30 (3:4 - бол.).
Место и дата
29 ноября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция