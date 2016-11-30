Алексей Якушкин: Хорошие три очка в непростой игре

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Якушин прокомментировал победу красно-белых над «Нефтехимиком» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Хорошие три очка в непростой игре. Такие победы придают силы и уверенность команде.

- Ни для кого не секрет, что ударное звено «Нефтехимика» это Брюле – Секстон – Гюнге. От вас какие-то установки шли на нейтрализацию этой тройки?

- Мы обратили внимание ребят на это звено. Они набирают очки, достаточно просто заглянуть в статистику и понять, кто делает результат в команде.

Напомним, в составе победителей отличились Артем Воронин и Игорь Мирнов, они забросили по две шайбы. У «Нефтехимика» голы в активе Павла Порядина, Богдана Якимова и Павла Куликова.

«Спартак» набрал 46 очков и занимает десятое место на Западе. У «Нефтехимика» 47 очков и десятое место на Востоке.