Андрей Потайчук: Немножко не дотерпели
Тренер «Нефтехимика» Андрей Потайчук
прокомментировал поражение команды от «Спартака» (3:4) в матче регулярного
чемпионата КХЛ.
- Хотелось бы поздравить соперника с победой. Было у нас хорошее начало в первом периоде. Во втором немного отошли от своей задачи. В третьем сопутствовала удача, забили третий гол, а в концовке… На мой взгляд, все-таки выезд был тяжелый, плюс у нас много ребят травмировано. Немножко не дотерпели.
- После 3:2 не хотели взять тайм-аут, чтобы успокоить ребят?
- Там была рекламная пауза. Я сказал ребятам,
чтобы они успокоились, были увереннее на шайбе. В этой ситуации не было мысли
брать перерыв. Мысль была в концовке, когда хотели сделать вбрасывание в зоне
соперника. Но не получилось.
Напомним, в составе победителей отличились Артем Воронин и Игорь Мирнов, они забросили по две шайбы. У «Нефтехимика» голы в активе Павла Порядина, Богдана Якимова и Павла Куликова.
«Спартак» набрал 46 очков и занимает десятое место на Западе. У «Нефтехимика» 47 очков и десятое место на Востоке.
Матч
Нефтехимик - Спартак - 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)
Голы:
Порядин (Куликов), 1:52 (1:0). Воронин (Гилрой), 2:21 (1:1). Якимов (Здунов), 5:45 (2:1). Мирнов (Гилрой), 48:51 (2:2). Куликов (Коньков, Порядин), 49:25 (3:2). Воронин (Провольнев), 50:07 (3:3). Мирнов (Бердников, Бондарев), 54:30 (3:4 - бол.).
Место и дата
29 ноября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция