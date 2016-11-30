Андрей Потайчук: Немножко не дотерпели

Тренер «Нефтехимика» Андрей Потайчук прокомментировал поражение команды от «Спартака» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Хотелось бы поздравить соперника с победой. Было у нас хорошее начало в первом периоде. Во втором немного отошли от своей задачи. В третьем сопутствовала удача, забили третий гол, а в концовке… На мой взгляд, все-таки выезд был тяжелый, плюс у нас много ребят травмировано. Немножко не дотерпели.

- После 3:2 не хотели взять тайм-аут, чтобы успокоить ребят?

- Там была рекламная пауза. Я сказал ребятам, чтобы они успокоились, были увереннее на шайбе. В этой ситуации не было мысли брать перерыв. Мысль была в концовке, когда хотели сделать вбрасывание в зоне соперника. Но не получилось.

Напомним, в составе победителей отличились Артем Воронин и Игорь Мирнов, они забросили по две шайбы. У «Нефтехимика» голы в активе Павла Порядина, Богдана Якимова и Павла Куликова.

«Спартак» набрал 46 очков и занимает десятое место на Западе. У «Нефтехимика» 47 очков и десятое место на Востоке.