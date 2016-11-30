Анвар Гатиятулин: Смогли забить два гола, которых хватило для победы
Главный тренер «Трактора»
Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо»
(2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- У нас на игру был определенный план, которого
мы придерживались. Это уже четвертая игра через день, поэтому опасения были
маленько. Сможем дотянуть – не сможем, но тот план, который был - сработал, и
мы его выполнили. Смогли забить два гола, которых хватило для победы. Хотел бы
поблагодарить команду за самоотдачу.
Напомним, в составе победителей отличились Александр Черников и Алексей Кручинин. «Трактор» набрал 59 очков и занимает пятое место на Востоке. У «Динамо» 57 очков и пятое место на Западе.
Матч
Динамо Мн - Трактор - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы:
Черников 8:12 (0:1 - мен.). Кручинин (Кольцов, Щехура), 37:40 (0:2).
Место и дата
29 ноября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция