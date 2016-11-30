Анвар Гатиятулин: Смогли забить два гола, которых хватило для победы

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- У нас на игру был определенный план, которого мы придерживались. Это уже четвертая игра через день, поэтому опасения были маленько. Сможем дотянуть – не сможем, но тот план, который был - сработал, и мы его выполнили. Смогли забить два гола, которых хватило для победы. Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу.

Напомним, в составе победителей отличились Александр Черников и Алексей Кручинин. «Трактор» набрал 59 очков и занимает пятое место на Востоке. У «Динамо» 57 очков и пятое место на Западе.