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Реализованный буллит Панарина помог «Чикаго» обыграть «Флориду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» дома обыграл «Флориду» со счетом 2:1Б.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Рихард Паник, у гостей Яромир Ягр.

В серии буллитов голы забили Артемий Панарин и Паник, а игроки «Пантерз» не реализовали ни одного буллита.

«Чикаго» с 33 очками возглавляет Западную конференцию, а «Флорида» расположилась на 12-й строчке на Востоке, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «Блэкхоукс» 2 декабря примут «Нью-Джерси», а команда из Санрайза в этот же день сыграет с «Детройтом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Чикаго - Флорида - 2:1 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Паник (Крюгер, Расмуссен), 17:50 (1:0). Ягр (Экблад, Маркессо), 40:35 (1:1).

Победный буллит:

Паник - 2:1.

Место и дата

30 ноября 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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