Реализованный буллит Панарина помог «Чикаго» обыграть «Флориду»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» дома обыграл «Флориду» со счетом 2:1Б.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Рихард Паник, у гостей Яромир Ягр.

В серии буллитов голы забили Артемий Панарин и Паник, а игроки «Пантерз» не реализовали ни одного буллита.

«Чикаго» с 33 очками возглавляет Западную конференцию, а «Флорида» расположилась на 12-й строчке на Востоке, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «Блэкхоукс» 2 декабря примут «Нью-Джерси», а команда из Санрайза в этот же день сыграет с «Детройтом».

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