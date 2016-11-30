Реализованный буллит Панарина помог «Чикаго» обыграть «Флориду»
В матче
регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» дома обыграл «Флориду» со счетом 2:1Б.
Основное время
встречи завершилось со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Рихард Паник, у
гостей Яромир Ягр.
В серии буллитов
голы забили Артемий Панарин и Паник, а игроки «Пантерз» не реализовали ни
одного буллита.
«Чикаго» с 33
очками возглавляет Западную конференцию, а «Флорида» расположилась на 12-й
строчке на Востоке, имея в активе 24 очка.
В следующем туре «Блэкхоукс» 2 декабря примут «Нью-Джерси», а команда из Санрайза в этот же день сыграет с «Детройтом».
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