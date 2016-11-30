«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» поборются за игрока «Бенфики»

Как сообщает Calciomercato.com, защитник «Бенфики» Виктор Линделёф может покинуть португальский клуб в январе 2017 года.



По информации источника, за игрока сборной Швеции поборются «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Отмечается, что итальянский клуб рассматривает кандидатуру этого футболиста в связи с большим количеством травм. Что касается «МЮ», то инициатором сделки является Жозе Моуринью, который планирует укрепить защитную линию.

В нынешнем сезоне 22-летний Линделёф провел на клубном уровне 16 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 12 млн евро, а его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2020 года.