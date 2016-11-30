Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Ростов
Футбол  Зенит- : -Уфа
Баскетбол  Химки- : -Альба Берлин
Футбол  Рубин- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Оренбург
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Буллит Панарина, 33 сейва Василевского и 10 очков Мозгова. Главные новости утра

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

1). Продолжают поступать новости из Колумбии и Бразилии по поводу авиакатастрофы. Голкиперу «Шапекоэнсе» Джексону Фольманну ампутировали ногу, защитник Алан Рушел прооперирован и переведен в другую больницу.

2). «Шапекоэнсе» отправили в Колумбию группу из врачей и юристов.

3). «Монако» на последних минутах матча с «Дижоном» упустил победу, но это не помешало монегаскам возглавить турнирную таблицу.

4). «Ливерпуль» обыграл «Лидс» в четвертьфинале Кубка английской лиги, встреча началась с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы.

5). А в параллельном матче «Халл» в меньшинстве выбил из этого Кубка «Ньюкасл».

6).  Месут Озил и Анхель Ди Мария готовы вернуться в мадридский «Реал».

7). 26 отраженных бросков Сергея Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Тампу-Бэй», несмотря на 33 сейва Андрея Василевского.

8).  Реализованный буллит Панарина помог «Чикаго» обыграть «Флориду».

9). Десять очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Орлеаном»

10). Новый чемпион «Формулы-1» Нико Росберг выставил на благотворительный аукцион гоночный комбинезон и перчатки с автографом.

Видео дня: Евгению Плющенко болельщики подарили бюстгальтер

Блог дня: Днище, или можно ещё ниже? Эволюция формы матчей всех звезд КХЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роналду пожертвовал 3 млн евро семьям погибших игроков «Шапекоэнсе»Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду не остался в стороне от трагедии, которая произошла с бразильским клубом «Шапекоэнсе».Средства, вырученные с матча «Барселона» – «Реал», будут переданы «Шапекоэнсе»Как сообщает Мidiario.com, средства, вырученные с матча чемпионата Испании «Барселона» - «Реал», будут переданы бразильскому клубу «Шапекоэнсе».«Вы видели, как партнер Радулова раздолбал клюшку»? Пять гвоздей НХЛ (видео)«Вы видели, как партнер Радулова раздолбал клюшку»? Пять гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Анисимов получил травму и не сумел доиграть матч с «Флоридой»Форвард «Чикаго» Артем Анисимов в конце игры с «Флоридой» в рамках регулярного чемпионата НХЛ получил травму.НХЛ. «Коламбус» обыграл «Тампу-Бэй», «Монреаль» уступил «Анахайму» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.«Колорадо» уступил «Нэшвиллу», Тютин, Задоров и Григоренко набрали по одному очкуХоккеисты «Нэшвилла» обыграли «Колорадо» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.Реализованный буллит Панарина помог «Чикаго» обыграть «Флориду»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» дома обыграло «Флориду» со счетом 2:1Б.Евгений Малкин: Кубок мира меня беспокоит. Он может помешать ОлимпиадеЕвгений Малкин: Кубок мира меня беспокоит. Он может помешать ОлимпиадеКорреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге поговорил с форвардом «пингвинов» Евгением Малкиным об Олимпиаде.НБА. «Детройт» обыграл «Шарлотт», «Кливленд» уступил «Милуоки» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА.Десять очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Орлеаном»В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 105:88 (33:22, 32:19, 24:22, 16:25).Хет-трик Хоффмана не спас «Оттаву» от поражения в БаффалоВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» дома проиграла «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:5.Росберг выставил комбинезон и перчатки на аукционНемецкий пилот «Мерседес», действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг выставил на благотворительный аукцион гоночный комбинезон и перчатки с автографом«Коламбус» обыграл «Тампу», Бобровский отразил 26 бросков, Василевский - 33В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» дома обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 5:1.Озил и Ди Мария готовы вернуться в мадридский «Реал»Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил и вингер «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария хотели бы вернуться в мадридский «Реал», сообщает Marca.Лига 1. 15-й тур. «Дижон» сыграл вничью с «Монако», «ПСЖ» примет «Анже» и другие матчиРезультаты матчей 15-го тура чемпионата Франции.«Шапекоэнсе» отправили в Колумбию группу из врачей и юристовРуководство футбольного клуба «Шапекоэнсе» отправило в Колумбию, на место крушения самолета группу врачей и юристов, сообщает пресс-служба клуба.Защитник «Шапекоэнсе» Рушел прооперирован и переведен в другую больницуЗащитник футбольного клуба «Шапекоэнсе» Алан Рушел, получивший множество переломов, в том числе позвоночника, в авиакатастрофе в Колумбии, сохраняет чувствительность конечностей, сообщает ESPN.Матч «Ливерпуль» – «Лидс» начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе (видео)Матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Лидс» начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе, которой погибли футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе».«Халл» в меньшинстве обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка лигиВ матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Халл» дома обыграл «Ньюкасл» со счетом 1:1 (3:1 по пенальти).Бразильские клубы предложили гарантировать «Шапекоэнсе» место в чемпионате на три сезонаБразильские клубы обратились к Федерации футбола страны с предложением гарантировать «Шапекоэнсе» место в Серии А на ближайшие три года, сообщает Reuters.

Шапекоэнсе
Шапекоэнсекалендарьстатистика
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок английской лиги
Кубок английской лиги

Cпецпредложение