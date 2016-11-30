Буллит Панарина, 33 сейва Василевского и 10 очков Мозгова. Главные новости утра
«Советский спорт»
предлагает начать день с главных новостей утра среды.
1). Продолжают
поступать новости из Колумбии и Бразилии по поводу авиакатастрофы. Голкиперу
«Шапекоэнсе» Джексону Фольманну ампутировали ногу, защитник Алан Рушел прооперирован и
переведен в другую больницу.
2). «Шапекоэнсе»
отправили в Колумбию группу из врачей и юристов.
3). «Монако» на
последних минутах матча с «Дижоном» упустил победу, но это не помешало монегаскам
возглавить турнирную таблицу.
4). «Ливерпуль»
обыграл «Лидс» в четвертьфинале Кубка английской лиги, встреча началась с
минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы.
5). А в
параллельном матче «Халл» в меньшинстве выбил из этого Кубка «Ньюкасл».
6). Месут Озил
и Анхель Ди Мария готовы вернуться в мадридский «Реал».
7). 26 отраженных
бросков Сергея Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Тампу-Бэй», несмотря
на 33 сейва Андрея Василевского.
8). Реализованный буллит Панарина помог «Чикаго»
обыграть «Флориду».
9). Десять очков
Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Орлеаном»
10). Новый чемпион
«Формулы-1» Нико Росберг выставил на благотворительный аукцион гоночный
комбинезон и перчатки с автографом.
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