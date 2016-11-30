«Колорадо» уступил «Нэшвиллу», Тютин, Задоров и Григоренко набрали по одному очку
Хоккеисты «Нэшвилла» обыграли «Колорадо» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча между командами завершилась победой гостей со счетом 5:3.
В начале игры команды обменялись голами Майка Фишера и Микко Рантанена, голевую передачу которому отдал Федор Тютин. Позже ворота хозяев поразили Виктор Арвидссон и Кевин Фиала, на что «Колорадо» ответил шайбой Рене Бурка, которому ассистировал Никита Задоров.
В заключительной трети матча Райан Джохансен и Остин Уотсон отличились точными бросками. Михаил Григоренко отыграл один гол, но добиться большего хозяевам не удалось.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Колорадо - Нэшвилл - 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
Голы:
Фишер (Уотсон, Битетто), 14:52 (0:1). Рантанен (Тютин, Бурк Р.), 15:58 (1:1). Арвидсон (Саббэн, Джохансен), 20:07 (1:2). Фиала (Рибейро, Йоси), 23:04 (1:3). Бурк Р. (Рантанен, Задоров), 36:25 (2:3). Джохансен 40:34 (2:4). Уотсон (Йоси, Годро), 42:42 (2:5). Григоренко (Дюшен, Бэрри), 44:01 (3:5).
Место и дата
30 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция