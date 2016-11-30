«Колорадо» уступил «Нэшвиллу», Тютин, Задоров и Григоренко набрали по одному очку

Хоккеисты «Нэшвилла» обыграли «Колорадо» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.



Встреча между командами завершилась победой гостей со счетом 5:3.



В начале игры команды обменялись голами Майка Фишера и Микко Рантанена, голевую передачу которому отдал Федор Тютин. Позже ворота хозяев поразили Виктор Арвидссон и Кевин Фиала, на что «Колорадо» ответил шайбой Рене Бурка, которому ассистировал Никита Задоров.



В заключительной трети матча Райан Джохансен и Остин Уотсон отличились точными бросками. Михаил Григоренко отыграл один гол, но добиться большего хозяевам не удалось.

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