Новичок «Барселоны»: Было скучно смотреть, как играет команда под руководством Гвардиолы
Новичок «Барселоны» Самюэль Умтити высказался об игровом стиле каталонского клуба под руководством Хосепа Гвардиолы.
«Говорил своим друзьям, что игра «Барселоны» под руководством этого тренера не приносит мне удовольствия. Я люблю каталонский клуб всем сердцем, но когда они держали мяч по десять минут, мне становилось скучно», – отметил защитник сборной Франции в интервью Mundo Deportivo.
Напомним, Гвардиола возглавлял сине-гранатовых с 2008 по 2012 гг. Вместе с каталонским клубом специалист выигрывал чемпионат Испании (3 раза), Кубок (2) и Суперкубок Испании (3), Лигу чемпионов (2), Суперкубок УЕФА (2), а также становился победителем клубного чемпионата мира (2).
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