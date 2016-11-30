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Новичок «Барселоны»: Было скучно смотреть, как играет команда под руководством Гвардиолы

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новичок «Барселоны» Самюэль Умтити высказался об игровом стиле каталонского клуба под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Говорил своим друзьям, что игра «Барселоны» под руководством этого тренера не приносит мне удовольствия. Я люблю каталонский клуб всем сердцем, но когда они держали мяч по десять минут, мне становилось скучно», – отметил защитник сборной Франции в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Гвардиола возглавлял сине-гранатовых с 2008 по 2012 гг. Вместе с каталонским клубом специалист выигрывал чемпионат Испании (3 раза), Кубок (2) и Суперкубок Испании (3), Лигу чемпионов (2), Суперкубок УЕФА (2), а также становился победителем клубного чемпионата мира (2). 


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