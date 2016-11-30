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Анисимов получил травму и не сумел доиграть матч с «Флоридой»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Форвард «Чикаго» Артем Анисимов в конце игры с «Флоридой» в рамках регулярного чемпионата НХЛ получил травму.

После сильного выстрела защитника «черных ястребов» Данкана Кита шайба попала в ногу российского спортсмена, который покинул лед и отправился в раздевалку. 

Отметим, что в этой игре нападающий провел 18 минут и 22 секунды, не набрав очков и не совершив ни одного броска в створ.

Матч

Чикаго - Флорида - 2:1 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Паник (Крюгер, Расмуссен), 17:50 (1:0). Ягр (Экблад, Маркессо), 40:35 (1:1 - бол.).

Победный буллит:

Паник - 2:1.

Место и дата

30 ноября 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция


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