Анисимов получил травму и не сумел доиграть матч с «Флоридой»

Форвард «Чикаго» Артем Анисимов в конце игры с «Флоридой» в рамках регулярного чемпионата НХЛ получил травму.



После сильного выстрела защитника «черных ястребов» Данкана Кита шайба попала в ногу российского спортсмена, который покинул лед и отправился в раздевалку.



Отметим, что в этой игре нападающий провел 18 минут и 22 секунды, не набрав очков и не совершив ни одного броска в створ.



