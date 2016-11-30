Вячеслав Быков: СКА создали под интересы сборной России, позже мы проанализируем результат этой концепции

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что лидерство питерского СКА не влияет на общий уровень КХЛ, отметив, что приглашение лучших игроков, а также тренерского штаба национальной команды идет на пользу сборной России.



– СКА перед этим сезоном собрал лучший в КХЛ состав хоккеистов, назначил его тренировать штаб сборной России во главе с Олегом Знарком, и теперь он лидирует в регулярном чемпионате, громя почти всех соперников. Это не напоминает чемпионат СССР и доминирование в нем ЦСКА?

– Прерогатива для нашего хоккея сейчас – это интересы сборной. Под эту цель создали базовый клуб. По крайней мере так преподносится ситуация. Поставлена такая задача, и выбран подобный путь. В будущем мы проанализируем результаты этой концепции и поймем, насколько она эффективна.

– Уровень КХЛ не страдает от этого?

– Из любой ситуации каждый может выжать для себя максимум. Да, клубы будут противостоять очень сильному сопернику. Но есть положительный аспект – все команды получают возможность соизмерить свой текущий уровень со СКА. И, проанализировав ошибки в играх с петербургским клубом, стремиться к его уровню. Клубы не должны падать до уровня других – они должны тянуться к лучшим. И СКА в данном случае начинает толкать моду, зачинать ее. Я сейчас отталкиваюсь от этого фактора, а негативные моменты потом можно будет проанализировать и нивелировать их. Конечно, интересно, когда клубы имеют примерно одинаковые возможности комплектования команды. Но это зависит от системы, которую мы построили, от финансов, от драфта, где лучшую молодежь отдают худшим клубам, чтобы они тянулись наверх. Но сейчас в нашем хоккее выбран такой путь, какой есть. И хоккейное сообщество должно его пройти. И уже потом анализировать, где были перегибы и что нужно менять. Но делать это нужно совместно, без поиска виноватых и огульной критики, – цитирует специалиста издание «Известия».



