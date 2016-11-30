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Василий Березуцкий: Как спортсмена Еременко понять абсолютно не могу, но по-человечески за него очень обидно

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о своем отношении к полузащитнику армейцев Роману Еременко, который был уличен в употреблении наркотиков.

Напомним, раннее стало известно, что УЕФА дисквалифицировал футболиста сборной Финляндии на два года.

– Нельзя не спросить о Романе Еременко. Как вы отнеслись ко всей этой истории – осудили его или, наоборот, поддержали?
– Я с Ромой, конечно, общался. Сейчас отношусь к нему не как к футболисту, а как к человеку. Переживаю. Поддержал Еременко и пожелал ему удачи. Как спортсмена его понять абсолютно не могу, но по-человечески за него очень обидно. В жизни все бывает… Но всегда буду поддерживать Рому!

– То, что случилось, – это скорее случайность?
– Слушайте, я в этом не разбираюсь, и мне даже как-то сложно что-либо комментировать. В спорте таких вещей не приемлю и не понимаю, но если брать человеческий аспект, то это совсем другое. Дорожу дружбой с Ромой и всегда готов ему помочь.

– Он сейчас подавлен?
– Конечно. Рома переживает, что так сильно подвел и команду, и себя самого. Найти для себя оправдания в такой ситуации очень тяжело, – сказал Березуцкий в интервью «Спорт-Экспрессу».

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