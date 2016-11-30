Сегодня КДК может наказать Гарсию и Вернблума

Сегодня состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета, на котором могут быть наказаны игроки «Зенита» и ЦСКА Хави Гарсия и Понтус Вернблум.



Ранее представитель департамента судейства и инспектирования по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин сообщил ТАСС, что по решению комитета арбитр Алексей Николаев ошибочно не удалил игрока «Зенита» Хави Гарсию за нарушение на полузащитнике «Краснодара» Юрии Газинском и не назначил пенальти. Газинский в итоге был заменен, у него диагностирован перелом носа. «Краснодар», как ранее сообщал «Советский спорт», обратился в КДК с просьбой рассмотреть этот эпизод.



Руководствоваться в комитете, судя по всему, будут ст. 94, п. 4 дисциплинарного регламента РФС, где сказано, что «если нарушение, указанное в части 2 и в части 3 настоящей статьи (умышленный толчок, удар – Прим. ред.) повлекло травму соперника, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на шесть матчей».



При этом отмечается, что «если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями имеет возможность принимать участие в тренировках и/ или матчах по истечении пятнадцати дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к лицу, совершившему нарушение применяется санкция в виде дисквалификации на три матча». Максимальное же наказание по этой статье – семь матчей вне игры.



По информации «Советского спорта», КДК может ограничиться трехматчевой дисквалификацией для Гарсии и на один матч дисквалифицировать защитника ЦСКА Понтуса Вернблума, который локтем сыграл против футболиста «Рубина» Серхио Санчеса.