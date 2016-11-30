Бывшая хоккеистка сборной России погибла от отравления угарным газом вместе с семьей

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России, сегодня ночью в Москве трагически оборвалась жизнь мастера спорта международного класса по хоккею с мячом и хоккею с шайбой Людмила Юрловой.



Отмечается, что спортсменка погибла от отравления угарным газом сегодня ночью вместе с семьей.



Людмила Юрлова родилась в г. Вельск Архангельской области 1 апреля 1972 года. Позже училась в сыктывкарской школе № 21, играла в женской команде по хоккею с мячом при ХК «Строитель», в составе которой, будучи капитаном, завоевала первое место Всесоюзных соревнований на призы Кубка «Плетеный мяч». Участница Спартакиады народов РСФСР.



Закончив школу, поступила на факультет физвоспитания Архангельского педагогического института, на базе которого была создана одна одна из сильнейших в стране женских команд — «Буревестник». Была зачислена в команду, с ней Людмила Юрлова стала серебряным призером Чемпионата России. Затем перешла в московскую команду «Октябрь». Команда с Людмилой Юрловой в составе завоевала титул чемпиона России по хоккею с мячом и далее стала завоевывать лидирующие места на более крупных турнирах. Так, например, был завоеван Кубок мира в Норвегии. Людмила Юрлова вошла в список лучших игроков сезона. В 1993 году перешла в хоккей с шайбой и стала играть в составе сборной России.



Людмила Юрлова – бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы.