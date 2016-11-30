«Кузня» до сих пор не рассчиталась с КХЛ за права на Анисина

Пресс-служба КХЛ сообщила, что новокузнецкий «Металлург» до сих пор не рассчитался с лигой за передачу прав на нападающего Михаила Анисина, с которым клуб расстался накануне.

До перехода в «Кузню» права на Анисина принадлежали КХЛ, и клуб для подписания контракта с игроком должен был выкупить права у лиги.

«Контракт между «Металлургом» и Анисиным был расторгнут по соглашению сторон в соответствии с регламентом КХЛ. Расторжение контракта с хоккеистом не снимает с клуба обязанности выплатить лиге имеющуюся задолженность», - пояснили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ.