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«Кузня» до сих пор не рассчиталась с КХЛ за права на Анисина

Источник:  Р-СпортКомментарии

Пресс-служба КХЛ сообщила, что новокузнецкий «Металлург» до сих пор не рассчитался с лигой за передачу прав на нападающего Михаила Анисина, с которым клуб расстался накануне.

До перехода в «Кузню» права на Анисина принадлежали КХЛ, и клуб для подписания контракта с игроком должен был выкупить права у лиги.

«Контракт между «Металлургом» и Анисиным был расторгнут по соглашению сторон в соответствии с регламентом КХЛ. Расторжение контракта с хоккеистом не снимает с клуба обязанности выплатить лиге имеющуюся задолженность», - пояснили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ.

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