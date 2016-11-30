Хаби Алонсо рассказал, почему поддерживал Моуринью в конфликте с игроками «Реала»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо, который с 2009 по 2014 гг. выступал за мадридский «Реал», поведал о своих отношениях с португальским специалистом Жозе Моуринью.



«Это был очень важный тренер для «Реала». Я защищал его потому, что он был моим наставником. Дело не в Жозе. Это лишь моя позиция. Был бы на его месте другой специалист, поступил бы также», – цитирует Алонсо Onda Cero.

Напомним, Моуринью тренировал «сливочных» с 2010 по 2013 гг. Вместе с командой наставник выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.



