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Михаил Бутов: Предлагаю провести матч легкоатлетов России и Великобритании

Андрей Симоненко
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), кандидат на пост президента ВФЛА Михаил Бутов выдвинул предложение провести матчевую встречу легкоатлетов России и Великобритании.

В настоящее время российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях. Тем не менее, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу заявил, что надеется на решение российской легкой атлетикой всех проблем до чемпионата мира 2017 года, который пройдет в Лондоне.

«У меня есть такое предложение – провести матч Россия – Великобритания перед чемпионатом мира в Лондоне, - сообщил Бутов в интервью «Советскому спорту». - В 2015 году у меня была встреча с исполнителем директором британской федерации, на которой мы договорились о сотрудничестве и обмене опытом. И относительно антидопинговой деятельности, и касаемо других вещей. В том числе говорили и о подобном матче – только тогда речь шла о юниорах. Так почему бы эту, возможно кажущуюся на первый взгляд нереальной, идею не реализовать сейчас?»

Полностью программное интервью Бутова читайте здесь.

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