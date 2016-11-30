Михаил Бутов: Предлагаю провести матч легкоатлетов России и Великобритании

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), кандидат на пост президента ВФЛА Михаил Бутов выдвинул предложение провести матчевую встречу легкоатлетов России и Великобритании.

В настоящее время российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях. Тем не менее, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу заявил, что надеется на решение российской легкой атлетикой всех проблем до чемпионата мира 2017 года, который пройдет в Лондоне.

«У меня есть такое предложение – провести матч Россия – Великобритания перед чемпионатом мира в Лондоне, - сообщил Бутов в интервью «Советскому спорту». - В 2015 году у меня была встреча с исполнителем директором британской федерации, на которой мы договорились о сотрудничестве и обмене опытом. И относительно антидопинговой деятельности, и касаемо других вещей. В том числе говорили и о подобном матче – только тогда речь шла о юниорах. Так почему бы эту, возможно кажущуюся на первый взгляд нереальной, идею не реализовать сейчас?»

Полностью программное интервью Бутова читайте здесь.