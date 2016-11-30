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В Москве застрелился чемпион России среди юниоров по стендовой стрельбе

Источник:  Life.ruКомментарии

Чемпион России среди юниоров по стендовой стрельбе Владислав Лошаков застрелился в Москве из спортивного ружья, сообщает Life.

По данным издания, 6 ноября 20-летний спортсмен отправился на тренировку в стрелковый комплекс «Люблино», но домой уже не вернулся. Комплекс Лошаков покинул, взяв с собой спортивное ружье.

Тело молодого человека было обнаружено недалеко от парка Кузьминки две недели назад. Его личность была установлена позже.

В апреле Лошаков вместе с Алексеем Беловым и Николаем Сорокиным завоевал командное золото первенства России среди юниоров в «ските».


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