Михаил Бутов: Конференция ВФЛА должна стать сходом, где всем надо объединить усилия

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), кандидат на пост президента ВФЛА Михаил Бутов заявил в интервью «Советскому спорту», что отчетно-выборная конференция, которая состоится 9 декабря, должна стать сходом людей, работающей в легкой атлетике, на которой необходимо объединить усилия.

Бутов является одним из четырех кандидатов на пост президента ВФЛА. Также на эту должность претендуют нынешний президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.

«Обстановка нетерпимости к допингу в нашей стране может быть создана только в том случае, если мы договоримся, - заявил Бутов. - Я бы отчетно-выборную конференцию 9 декабря даже назвал так: это должен быть сход. Сход всех людей, работающих в легкой атлетике. Где все должны признать, что именно у нас неправильно. И все это поможет найти общую платформу. Нам надо честно и открыто поговорить. Людей, которые работают в легкой атлетике и честно относятся к своему делу, очень много, я в этом уверен».

Полностью программное интервью Бутова читайте здесь.