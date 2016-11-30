Средства, вырученные с матча «Барселона» – «Реал», будут переданы «Шапекоэнсе»

Как сообщает Мidiario, средства, вырученные с матча чемпионата Испании «Барселона» – «Реал», будут переданы бразильскому клубу «Шапекоэнсе».



Игра между командами состоится 3 декабря в рамках 14-го тура Примеры.



Накануне стало известно, что самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Однако, его родственники опровергли эту информацию.

Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.



