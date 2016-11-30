Слуцкий может возглавить «Витесс»
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в случае ухода из армейского клуба может продолжить карьеру в чемпионате Голландии.
Ранее СМИ сообщили, что 7 декабря после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионом между «Тоттенхэмом» и ЦСКА Слуцкий объявит о своем уходе из команде.
По данным «Спорт-Экспресса», следующим местом работы специалиста может стать «Витесс». Его владельцем является российский бизнесмен Александр Чигиринский.
Напомним, что за «Витесс» играет российский полузащитник Аршак Корян, ранее защищавший цвета московского «Локомотива».
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