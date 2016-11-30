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Карлос Страндберг: «Оренбург» – досточно сложный соперник

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Форвард ЦСКА Карлос Страндберг поделился мнением об «Оренбурге», с которым армейцы встретятся в 16-м туре чемпионата России.

«Могу сказать только хорошие слова об «Оренбурге». Это достаточно сложный соперник, у нас вообще сейчас нет легких игр. Нам нужно исключить ошибки и реализовать свои шансы», - приводит слова Страндберга официальный твиттер красно-синих.

Встреча начнется сегодня в Москве в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

ЦСКА занимает четвертое место, «Оренбург» - на 12-й строчке.

Матч

ЦСКА - Оренбург

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


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