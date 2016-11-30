Карлос Страндберг: «Оренбург» – досточно сложный соперник
Форвард ЦСКА Карлос Страндберг поделился мнением об «Оренбурге», с которым армейцы встретятся в 16-м туре чемпионата России.
«Могу сказать только хорошие слова об «Оренбурге». Это достаточно сложный соперник, у нас вообще сейчас нет легких игр. Нам нужно исключить ошибки и реализовать свои шансы», - приводит слова Страндберга официальный твиттер красно-синих.
Встреча начнется сегодня в Москве в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
ЦСКА занимает четвертое место, «Оренбург» - на 12-й строчке.
Матч
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
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