Карлос Страндберг: «Оренбург» – досточно сложный соперник

Форвард ЦСКА Карлос Страндберг поделился мнением об «Оренбурге», с которым армейцы встретятся в 16-м туре чемпионата России.

«Могу сказать только хорошие слова об «Оренбурге». Это достаточно сложный соперник, у нас вообще сейчас нет легких игр. Нам нужно исключить ошибки и реализовать свои шансы», - приводит слова Страндберга официальный твиттер красно-синих.

Встреча начнется сегодня в Москве в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

ЦСКА занимает четвертое место, «Оренбург» - на 12-й строчке.

Матч ЦСКА - Оренбург Судья: Сергей Иванов (Россия) Место и дата 30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция



