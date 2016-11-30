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Порошенко подписал указ о подготовке к финалу Лиги чемпионов в Киеве

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о подготовке к проведению в Киеве финального матча Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, правительство страны в течение двух месяцев должно разработать и утвердить план соответствующих мероприятий. Среди них - финансовое обеспечение финала, организация туристических услуг для гостей украинской столицы, меры по охране общественного порядка, медицинское обслуживание.

Напомним, что Киев впервые примет финал европейского кубка.  

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