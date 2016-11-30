День в истории. Сальваторе Боккетти – 30!

Сегодня, 30 ноября, день рождения отмечает защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, который выступает за столичный клуб с 2013 года.



Итальянскому футболисту, воспитаннику клуба «Асколи», исполняется 30 лет. Ранее Боккетти выступал за такие известные итальянские команды, как «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан».



Отметим, что до перехода в «Спартак» он защищал цвета казанского «Рубина», проведя за эту команду 81 матч.

Также в его активе 5 матчей за основную сборную Италии.