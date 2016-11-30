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День в истории. Сальваторе Боккетти – 30!

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 30 ноября, день рождения отмечает защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, который выступает за столичный клуб с 2013 года.

Итальянскому футболисту, воспитаннику клуба «Асколи», исполняется 30 лет. Ранее Боккетти выступал за такие известные итальянские команды, как «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан».

Отметим, что до перехода в «Спартак» он защищал цвета казанского «Рубина», проведя за эту команду 81 матч.

Также в его активе 5 матчей за основную сборную Италии. 

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