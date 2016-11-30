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Коскинен, Хохлачев и еще 25 игроков СКА отправились на выездную серию

Источник:  ХК СКАКомментарии

СКА отправился в выездную серию на Дальний Восток, сообщает официальный сайт команды.  

Всего тренерский штаб взял 27 хоккеистов:

Вратари: Евгений Иванников, Микко Коскинен, Игорь Шестеркин;

Защитники: Антон Белов, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Егор Рыков, Динар Хафизуллин, Патрик Херсли, Максим Чудинов, Егор Яковлев;

Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Стив Мозес, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Напомним, армейцы в выездной серии встретятся с «Куньлунь Ред Стар» (1 декабря), «Амуром» (3 декабря) и «Адмиралом» (5 декабря).

СКА после 35 игр занимает первое место в Западной конференции, имея в активе 87 очков. ЦСКА, занимающий вторую строчку, отстает от петербуржцев на восемь очков.

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