Коскинен, Хохлачев и еще 25 игроков СКА отправились на выездную серию

«Кузня» до сих пор не рассчиталась с КХЛ за права на Анисина

Пресс-служба КХЛ сообщила, что новокузнецкий «Металлург» до сих пор не рассчитался с лигой за передачу прав на нападающего Михаила Анисина, с которым клуб расстался накануне.