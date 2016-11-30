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Игорь Акинфеев: Все в ЦСКА устали, в том числе и Слуцкий

Источник:  «Комсомольская правда»Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о выступлении своей команды в нынешнем сезоне.

– Буквально несколько месяцев назад игроки ЦСКА были героями. Вы выиграли чемпионат, Слуцкий считался лучшим тренером страны. Прошло пять месяцев, и все теперь по-другому. Почему?
– Мы реже выигрываем. У нас в обойме нет 20 футболистов, которые могут друг друга менять без потери качества игры. На поле выходят одни и те же 12 человек. Мы устали. Не физически чисто мозгами. Если у тебя 20-30 человек, эта команда будет в топе всегда. А у нас под Лигу чемпионов, скажем прямо, не самый сильный состав. Мы встречались с нашими фанатами, они понимают ситуацию. Объяснили: так и так, давайте потерпим.

– Слуцкий тоже устал?
– Все устали. Ты вроде стараешься что-то перебороть, но не получается. Появляется какая-то безысходность, беспомощность. Но все мужики, все понимаем, что надо дальше работать, стараться, терпеть. Совсем немного осталось до конца года. И уже со сборов готовиться нормально, – сказал Акинфеев в интервью «Комсомольской правде».

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