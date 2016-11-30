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Александр Бубнов: Матч с «Крыльями»? «Спартак» Карреры с честью выходил из подобного положения в Томске

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов дал прогноз на матч красно-белых с «Крыльями Советов», который состоится 1 декабря в рамках 16-го тура РФПЛ.

«И в средней линии, и в обороне «Спартак» сильнее. Что до погодных условий, то команда Карреры уже с честью выходила из подобного положения в Томске. Прогноз – 0:1», – цитирует Бубнова портал Sportbox.ru.

Матч

Крылья Советов - Спартак

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

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