Александр Бубнов: Матч с «Крыльями»? «Спартак» Карреры с честью выходил из подобного положения в Томске
Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов дал прогноз на матч красно-белых с «Крыльями Советов», который состоится 1 декабря в рамках 16-го тура РФПЛ.
«И в средней линии, и в обороне «Спартак» сильнее. Что до погодных условий, то команда Карреры уже с честью выходила из подобного положения в Томске. Прогноз – 0:1», – цитирует Бубнова портал Sportbox.ru.
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция
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