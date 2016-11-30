Александр Бубнов: Матч с «Крыльями»? «Спартак» Карреры с честью выходил из подобного положения в Томске

Анзор Кавазашвили: Самедов – трусоватый игрок, а «Спартак» – команда, в которой один за всех и все за одного

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили уверен, что трансфер полузащитника «Локомотива» Александра Самедова не пойдет на пользу красно-белым.