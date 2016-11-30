День в истории. Магнусу Карлсену – 26!

Сегодня исполнилось 26 лет 16-му чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену.

Норвежец - обладатель множества шахматных достижений. Он - первый в истории шахмат абсолютный чемпион мира: с 2013 года - чемпион мира по классическим шахматам, с 2014 года - чемпион мира по рапиду и блицу.

Гроссмейстером Карлсен стал 26 апреля 2004 года в возрасте 13 лет 4 месяцев 27 дней - он третий в списке самых молодых гроссмейстеров мира после Сергея Карякина и Паримарьяна Неги.

Кроме того, Карлсен - самый молодой шахматист, преодолевший планку в 2700 и 2800 пунктов рейтинга Эло, а также самый молодой шахматист, возглавивший официальный рейтинг ФИДЕ (в возрасте 19 лет и одного месяца).

Норвежец является обладателем четырех Шахматных Оскаров - в 2009, 2010, 2011 и 2012 годах.

В 2013 году журнал Time включил Магнуса в список «100 самых влиятельных людей в мире» в категории «Титаны».

В настоящее время Карлсен проводит в Нью-Йорке матч за мировую шахматную корону с россиянином Сергеем Карякиным. Общий счет после 12-ти партий с классическим контролем времени - 6:6. Победитель определится сегодня на тай-брейке.