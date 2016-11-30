Форвард «Оттавы» Хоффман – первая звезда дня в НХЛ
Нападающий «Оттавы» Майк Хоффман признан первой звездой дня в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата с «Баффало» (5:4) он записал в свой актив хет-трик и результативную передачу.
Голкипер «Филадельфии» Стив Мэйсон признан второй звездой дня. Во встрече с «Бостоном» (3:2 Б.) он отразил 45 из 47 бросков.
Форвард «Баффало» Джек Айкел, отметившийся в игре с «Оттавой» голом и пасом, - третья звезда дня.
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