Форвард «Оттавы» Хоффман – первая звезда дня в НХЛ

Вы видели, как партнер Радулова раздолбал клюшку? Пять гвоздей НХЛ (видео)

Вы видели, как партнер Радулова раздолбал клюшку? Пять гвоздей НХЛ (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Форвард «Чикаго» Артем Анисимов в конце игры с «Флоридой» в рамках регулярного чемпионата НХЛ получил травму.

Анисимов получил травму и не сумел доиграть матч с «Флоридой»

Анисимов получил травму и не сумел доиграть матч с «Флоридой» Форвард «Чикаго» Артем Анисимов в конце игры с «Флоридой» в рамках регулярного чемпионата НХЛ получил травму.

НХЛ. «Коламбус» обыграл «Тампу-Бэй», «Монреаль» уступил «Анахайму» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

«Колорадо» уступил «Нэшвиллу», Тютин, Задоров и Григоренко набрали по одному очку Хоккеисты «Нэшвилла» обыграли «Колорадо» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Буллит Панарина, 33 сейва Василевского и 10 очков Мозгова. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге поговорил с форвардом «пингвинов» Евгением Малкиным об Олимпиаде.

Евгений Малкин: Кубок мира меня беспокоит. Он может помешать Олимпиаде

Евгений Малкин: Кубок мира меня беспокоит. Он может помешать Олимпиаде Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге поговорил с форвардом «пингвинов» Евгением Малкиным об Олимпиаде.

Хет-трик Хоффмана не спас «Оттаву» от поражения в Баффало

Хет-трик Хоффмана не спас «Оттаву» от поражения в Баффало В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» дома проиграла «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:5.

«Овечкин – идеальный посол. Он и Красава, и Забивака!» Пять гвоздей НХЛ (видео)

«Овечкин – идеальный посол. Он и Красава, и Забивака!» Пять гвоздей НХЛ (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Вратарь «Оттавы» Крэйг Андерсон, нападающий «Нью-Джерси» Майк Каммаллери и защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс были признаны лучшими игроками прошедшей недели в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Андерсон, Каммаллери и Бернс – лучшие игроки недели в НХЛ Вратарь «Оттавы» Крэйг Андерсон, нападающий «Нью-Джерси» Майк Каммаллери и защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс были признаны лучшими игроками прошедшей недели в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.