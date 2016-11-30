Юрий Семин: Уход Самедова? «Локомотив» будет рад, если Александр останется в команде

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что сегодня у него состоится беседа с полузащитником Александром Самедовым, в ходе которой специалист постарается разъяснить ситуацию о будущем игрока.



Ранее сообщалось, что футболист красно-зеленых близок к переходу в московский «Спартак».

– Самедов может уйти из «Локомотива»?

– Я сегодня поговорю с ним. Много информации и меня она особо не волнует. Я должен знать конкретно, что он скажет. Переходит – одна ситуация. Это его право. Если нет – будем рады, – цитирует Семина «Спорт-Экспресс».