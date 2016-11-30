Федор Щербаченко: Россия – зимняя страна, и странно не играть в РФПЛ один лишний месяц летом

Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Федор Щербаченко считает, что чемпионат России должен переходить на систему «весна-осень».



– Если в прошлом году нам повезло, и первая часть чемпионата завершилась при достойных погодных условиях, то сейчас все изменилось. Понятно, что это проблема, ведь мороз и снег – это не спутники футбола. Такая игра удовольствия никому не доставляет, игроки хотят, чтобы уже поскорее закончился этот кошмар, и в подобном футболе нет смысла. Лучше играть в уплотненном режиме весной, чем мучиться сейчас по льду, по морозу и по снегу.



– То есть выход в том, чтобы переносить последние туры на весну?

– Да. Ну и надо решать вопрос по переходу обратно на систему «весна-осень». Россия – зимняя страна, и странно не играть здесь один лишний месяц летом. В летних условиях, пусть даже и при жаре, играть лучше, чем в зимних.



– А если играть зимой в манежах?

– Ну, нет у нас на сегодняшний день манежей, которые отвечали бы требованиям к проведению матчей Премьер-лиги. В 80-е годы начали играть в открывшемся манеже ЦСКА, там было хорошее поле, на трибунах собиралось большое количество зрителей, забивались суперголы – если помните, свой шедевр Мостовой забил именно там. А сейчас манежи с вместимостью 3 тысячи, их эксплуатируют, поле изнашивается, духота, – цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.ру».



