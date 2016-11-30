Звезда американского футбола получил 20 лет тюрьмы за изнасилования

Бывший игрок клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Грин Бэй Пэкерс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс» Даррен Шарпер приговорен к 20 годам тюрьмы за изнасилование двух женщин, сообщает Lenta.

На спортсмена заявили в полицию две девушки, с которыми он познакомился в ночном клубе Лос-Анджелеса осенью 2013 года. Пострадавшие рассказали, что после вечеринки поехали с Шарпером в гостиницу, где мужчина, подмешав в предложенные напитки наркотики, изнасиловал их.

Футболист полностью признал свою вину.

Напомним, в составе «Нью-Орлеана» Шарпер выиграл Супербоул-2010. Он пять раз участвовал в Матчах всех звезд лиги, а также вошел в символическую сборную лучших игроков прошлого десятилетия в НФЛ.