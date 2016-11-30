Мануэль Фернандеш: Поединок с «Томью» не будет легким

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш поделился ожиданиями от встречи с «Томью» в 16-м туре чемпионата России.

Напомним, игра должна была пройти в Томске, но клубы договорились перенести ее в Москву.

- В день матча ожидается холодная погода. Это не станет проблемой?

- Погода одинаковая для всех. Нужно просто показать хорошую игру и концентрироваться только на футболе.

- Рады, что не нужно лететь в Томск?

- Конечно. Прежде всего, из-за погодных условий. Хотя и в Москве сейчас холодно, но перенос матча порадовал наших болельщиков, которые смогут прийти на стадион. Наверное, это было лучшее из решений. Не могу говорить за «Томь», но раз они согласились, значит, такой вариант устроил всех.

- «Локомотив» считают фаворитом матча.

- Мы будем играть на победу, как и в любом домашнем матче. Но я не считаю, что поединок с «Томью» будет легким. Необходимо исправить ошибки, которые мы допустили ранее. Если все получится, победа будет за нами.

Матч пройдет в четверг. Начало - в 19:30 мск.

Матч Томь - Локомотив Судья: Роман Галимов (Россия) Место и дата 01 декабря 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция





