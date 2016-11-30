Алексей Андронов: Лучший кандидат на место Слуцкого – Гончаренко

Специально для «Советского спорта» ситуацию с предстоящим уходом из ЦСКА Леонида Слуцкого прокомментировал известный футбольный комментатор Алексей Андронов.

- Алексей, Вы традиционно хорошо информированы о том, что происходит в ЦСКА. Как прокомментируете эту информацию?

- Ну, официальной информации пока нет. Хотя кое-какой инсайд уже сегодня поступает. Чуть позже смогу рассказать читателям «Советского спорта» интересные детали. А если комментировать то, что уже всем известно, то очевидно, что время пришло. Пора Леониду Викторовичу отдохнуть.

- Со скепсисом говорите?

- Да нет вовсе. Слуцкому огромное спасибо за всё, но есть такое понятие – пора.

- Кто мог бы быть лучшим кандидатом на смену?

- Лучший кандидат на место Слуцкого – это однозначно Гончаренко.

- Потому, что у него есть соответствующий пункт в контракте?

- Да, об этом много говорят. Если зовет ЦСКА, то Гончаренко обязаны отпустить. Да и он поработал уже в системе армейского клуба. Многое знает. Есть, впрочем, еще вариант с Кононовым. Это даже посерьезнее. И он был в «Челси» на стажировке (сразу после увольнения из «Краснодара»). Это ведь все не просто так. Но именно этому клубу лучше бы, на мой взгляд, подошел Гончаренко.